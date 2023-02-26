هدف فوز الشارقة على العين 1-0 (السوبر الإماراتي)
الأحد، 26 فبراير 2023 - 00:22
هدف لابا في مرمى فريقه هو ثاني هدف ذاتي في تاريخ كأس السوبر بعد هدف مدافع الجزيرة سابقاً محمد فوزي لمصلحة شباب الأهلي في 2016#العين_الشارقة #كأس_السوبر_الإماراتي pic.twitter.com/nkc9uQ20g3— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 25, 2023
نرشح لكم
ثلاثية كريستيانو رونالدو مع النصر أمام ضمك حوار جوزيه بيسيرو | عن بكاءه بعد ترك الأهلي.. أزمة كوبا أميركا ومستقبل أوسيمين تعرف على النظام الجديد للبطولة العربية والجواز المالية هدف رونالدو الثاني أمام الوحدة هدف رونالدو الأول أمام الوحدة الحضري يكشف كواليس رحيله عن منتخب مصر الأولمبي أهداف فوز الهلال على أبها في الدوري السعودي مراسم تتويج العراق بلقب خليجي 25