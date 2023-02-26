هدف فوز الشارقة على العين 1-0 (السوبر الإماراتي)

هدف لابا في مرمى فريقه هو ثاني هدف ذاتي في تاريخ كأس السوبر بعد هدف مدافع الجزيرة سابقاً محمد فوزي لمصلحة شباب الأهلي في 2016#العين_الشارقة #كأس_السوبر_الإماراتي pic.twitter.com/nkc9uQ20g3