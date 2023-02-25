هدفا فوز نابولي على إمبولي 2-0 (الدوري الإيطالي)

الانتصار رقم 8 على التوالي في الدوري..

نابولي يفوز على إمبولي 2-0 ويصل للنقطة 65 على قمة الترتيب#الدوري_الإيطالي #إمبولي_نابولي pic.twitter.com/dR7WfGlWoq