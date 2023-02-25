هدفا فوز نابولي على إمبولي 2-0 (الدوري الإيطالي)
السبت، 25 فبراير 2023 - 21:34
الانتصار رقم 8 على التوالي في الدوري..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 25, 2023
نابولي يفوز على إمبولي 2-0 ويصل للنقطة 65 على قمة الترتيب#الدوري_الإيطالي #إمبولي_نابولي pic.twitter.com/dR7WfGlWoq
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