ثلاثية كريستيانو رونالدو مع النصر أمام ضمك
السبت، 25 فبراير 2023 - 19:48
⚽️⚽️⚽️ بهاتريك الدون.. النصر ينفرد بصدارة الدوري 🥇— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 25, 2023
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#ضمك_النصر | #SSC pic.twitter.com/hCE88KH1lH
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