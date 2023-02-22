بناء مدرسة ومساعدة الغارمين.. أعمال خيرية لـ أتسو قبل وفاته في زلزال تركيا

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 13:29

2/22/2023 1:29:46 PM بناء مدرسة ومساعدة الغارمين.. أعمال خيرية لـ أتسو قبل وفاته في زلزال تركيا
كريستيان أتسو زلزال تركيا
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