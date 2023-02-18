ملخص فوز إنتر على أودينيزي 3-1 (الدوري الإيطالي)

السبت، 18 فبراير 2023 - 23:58

2/18/2023 11:58:39 PM ملخص فوز إنتر على أودينيزي 3-1 (الدوري الإيطالي)
الدوري الإيطالي إنتر أودينيزي
نرشح لكم
هدف فوز ميلان على مونزا 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز نابولي على ساسولو 2-0 (الدوري الإيطالي) مصير غامض لكريستيان أتسو بعد زلزال تركيا الكشف عن أمر إنساني تسبب في غياب أوربان عن تدريبات لايبزيج هدم سان سيرو أم بناء ملعب جديد؟ ملعب ميلان وإنتر الجديد، إلى أين وماذا يحدث تدريبات قوية لـ برشلونة قبل مواجهة مانشستر يونايتد أهداف فوز نابولي على كريمونيسي 3-0 (الدوري الإيطالي) هدف بعد 25 ثانية في الدوري الإيطالي
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على طبيب الهلال: هو من اعتدى والدليل طرده 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مجموعة الزمالك – نبيل معلول: شباب بلوزداد يستحق الذهاب بعيدا في دوري الأبطال 3 ساعة | الكرة الإفريقية
كرة يد - فوز الأهلي والزمالك والشمس في بداية الدور الثاني من الدوري 3 ساعة | كرة يد
بيولي: علينا البناء على النتائج الأخيرة.. ولم نضمن تواجدنا في دوري الأبطال بعد 3 ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا للشباب - هداف أوروبا يحمل آمال مصر.. وصدام ناري بين نيجيريا والسنغال 3 ساعة | الكرة المصرية
حلول طبية من كاف لمواجهة أزمة التسنين.. والكاميرون آخر الضحايا 3 ساعة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
مؤتمر علي ماهر: هذا ما نحتاجه للفوز على بيراميدز.. ونعاني من تلاحم المباريات 3 ساعة | الكرة المصرية
بهدفين متأخرين.. ريال مدريد يهزم أوساسونا ويقلص الفارق مع برشلونة مؤقتا 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 2 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 3 خبر في الجول - الأهلي يوافق على المشاركة في البطولة العربية 4 المدير الرياضي لـ بوليفار يوضح لـ في الجول حقيقة التقدم بعرض لاستعادة برونو سافيو