ملخص فوز إنتر على أودينيزي 3-1 (الدوري الإيطالي)

هدف فوز ميلان على مونزا 1-0 (الدوري الإيطالي)

ملخص فوز نابولي على ساسولو 2-0 (الدوري الإيطالي)

مصير غامض لكريستيان أتسو بعد زلزال تركيا

الكشف عن أمر إنساني تسبب في غياب أوربان عن تدريبات لايبزيج