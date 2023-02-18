ملخص فوز إنتر على أودينيزي 3-1 (الدوري الإيطالي)
السبت، 18 فبراير 2023 - 23:58
بتعليق فارس عوض— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 18, 2023
شاهد أهداف المباراة المثيرة
إنتر 3-1 أودينيزي#الدوري_الإيطالي #إنتر_أودينيزي pic.twitter.com/reGDBiA2Ho
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