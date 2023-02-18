ملخص فوز نابولي على ساسولو 2-0 (الدوري الإيطالي)

الفوز السابع على التوالي..

نابولي يفوز على ساسولو 2-0 بهدفي كفارا وأوسيمين في الجولة 23

شاهد واستمتع بالأهداف الجميلة#الدوري_الإيطالي #ساسولو_نابولي pic.twitter.com/cMCikUeVKc