ملخص فوز نابولي على ساسولو 2-0 (الدوري الإيطالي)
السبت، 18 فبراير 2023 - 00:25
الفوز السابع على التوالي..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 17, 2023
نابولي يفوز على ساسولو 2-0 بهدفي كفارا وأوسيمين في الجولة 23
شاهد واستمتع بالأهداف الجميلة#الدوري_الإيطالي #ساسولو_نابولي pic.twitter.com/cMCikUeVKc
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