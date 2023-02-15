هدم سان سيرو أم بناء ملعب جديد؟ ملعب ميلان وإنتر الجديد، إلى أين وماذا يحدث

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 14:07

2/15/2023 2:07:36 PM هدم سان سيرو أم بناء ملعب جديد؟ ملعب ميلان وإنتر الجديد، إلى أين وماذا يحدث
الدوري الإيطالي ميلان إنتر سان سيرو
نرشح لكم
تعرف على النظام الجديد للبطولة العربية والجواز المالية نظام جديد لكأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ في إعادة لنهائي 2020 كواليس فوز برشلونة المثير على فياريال كل ما تريد معرفته عن مباراة ميلان وتوتنام ميلان يعود لأدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا بعد غياب تدريبات قوية لـ برشلونة قبل مواجهة مانشستر يونايتد تصريحات سعيدة لـ كلوب بعد الفوز على إيفرتون
أخر الأخبار
مفاجأة كبرى.. كادينا سير: فتح تحقيق مع برشلونة بخصوص دفع أموال لرئيس لجنة الحكام السابق 10 دقيقة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا للشباب - تطبيق تقنية الفيديو من ربع النهائي 13 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
"تجربة مهينة".. ليلة مزق فيها برشلونة ضيفه مانشستر يونايتد 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
بدون بوسكيتس وديمبيلي.. قائمة برشلونة لمواجهة مانشستر يونايتد 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
كلوب يتحدث عن أهمية ثنائية ليفربول أمام إيفرتون بالنسبة لـ صلاح وجاكبو 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر تشافي: تين هاج غيّر وجه مانشستر يونايتد.. والصعود سيُحسم في أولد ترافورد 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر رافينيا: نعرف كيف نفوز على مانشستر يونايتد.. وما زلت في حاجة للوقت ساعة | الكرة الأوروبية
هالير يتحدث عن كواليس إصابته بالسرطان وفترة علاجه ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 3 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (4) ريال مدريد.. إلى صراع البرونزية 4 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا