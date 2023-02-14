باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ في إعادة لنهائي 2020

كل ما تريد معرفته عن مباراة ميلان وتوتنام

ميلان يعود لأدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا بعد غياب

بيرند شنايدر: هدف زيدان في مرمانا كان خرافيا.. لو شاهدته من المدرجات لصفقت له

احتفال لاعبي بورتو الجنوني في الطائرة بعد إهدار ركلة جزاء أتليتكو مدريد

قبلة من ألابا وضحكة من كروس.. كواليس إسعاف روديجر بعد إصابته القوية

فودين: نسعى للفوز بدوري أبطال أوروبا

جراهام بوتر يستعد لظهوره الأول كمدير فني لـ تشيلسي

تشافي: كنا نستحق الفوز على بايرن ميونيخ