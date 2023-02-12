هدف بعد 25 ثانية في الدوري الإيطالي
الأحد، 12 فبراير 2023 - 15:54
في أول 25 ثانية..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 12, 2023
أودوجي يسجل هدف التقدم لأودينيزي في شباك ساسولو#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/zmiO5IBgqD
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