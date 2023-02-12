هدف بعد 25 ثانية في الدوري الإيطالي

الأحد، 12 فبراير 2023 - 15:54

2/12/2023 3:54:30 PM هدف بعد 25 ثانية في الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي أودينيزي
نرشح لكم
ملخص فوز أتالانتا على لاتسيو 2-0 (الدوري الإيطالي) ملخص تعادل سبيزيا مع إمبولي 2-2 (الدوري الإيطالي) ملخص تعادل روما مع ليتشي 1-1 (الدوري الإيطالي) هدف فوز ميلان على تورينو 1-0 (الدوري الإيطالي) تحدٍ طريف بين دي ماريا وباريديس ثنائي يوفنتوس هدف خيالي من منتصف الملعب في فوز دورتموند على بوخوم 2-1 (كأس ألمانيا) أهداف فوز يوفنتوس على ساليرنيتانا 3-0 (الدوري الإيطالي) إنياكي ويليامز يجيب: هل توجب عليه اللعب لـ غانا مبكرا؟
أخر الأخبار
الأهلي يعلن العودة من السودان إلى أسوان مباشرة 13 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل فيوتشر - مروان محسن يقود الهجوم أمام كارا التوجولي 14 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يعين السويركي مدربا لحراس مرمى المنتخب الأولمبي 29 دقيقة | منتخب مصر
اتحاد الكرة يعلن تولي مساعد وزير العدل السابق رئاسة لجنة الانضباط والقيم 35 دقيقة | الكرة المصرية
متاعب ليفربول تتواصل.. ألكانتارا ينضم لقائمة المصابين ساعة | الدوري الإنجليزي
الأسرع هذا الموسم.. هدف بعد 25 ثانية من لاعب توتنام المعار في الدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
المصري اليوم: تأجيل دعوى الزمالك ضد اتحاد الكرة لمدة أسبوع ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - ليدز (0) (0) مانشستر .. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (4) ريال مدريد.. إلى صراع البرونزية 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم