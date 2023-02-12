ملخص تعادل روما مع ليتشي 1-1 (الدوري الإيطالي)

ملخص فوز أتالانتا على لاتسيو 2-0 (الدوري الإيطالي)

ملخص تعادل سبيزيا مع إمبولي 2-2 (الدوري الإيطالي)

هدف فوز ميلان على تورينو 1-0 (الدوري الإيطالي)

تحدٍ طريف بين دي ماريا وباريديس ثنائي يوفنتوس

هدف خيالي من منتصف الملعب في فوز دورتموند على بوخوم 2-1 (كأس ألمانيا)