تتويج ريال مدريد ببطولة كأس العالم للأندية

هدف الأهلي الأول أمام فلامنجو - أحمد عبد القادر (كأس العالم للأندية)

هدف فلامنجو الأول أمام الأهلي - جابريل باربوسا (كأس العالم للأندية)

هدف فوز ميلان على تورينو 1-0 (الدوري الإيطالي)

استعدادات قوية لـ ريال مدريد قبل نهائي كأس العالم للأندية