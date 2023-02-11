تتويج ريال مدريد ببطولة كأس العالم للأندية
السبت، 11 فبراير 2023 - 23:33
فرحة تحقيق الكأس🏆#الهلال_ريال_مدريد#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/2VrPD8KclM— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023
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