هدف فلامنجو الرابع أمام الأهلي - بيدرو (كأس العالم للأندية)
السبت، 11 فبراير 2023 - 20:09
د90+1' الهدف الرابع لـ فلامنغو عن طريق بيدرو— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023
فلامنغو البرازيلي 4 × 2 الأهلي المصري
#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/1qD1wgbamt
- هدف فلامنجو الثالث أمام الأهلي - جابرييل باربوسا (كأس العالم للأندية)
- هدف فلامنجو الثاني أمام الأهلي - بيدرو (كأس العالم للأندية)
- هدف الأهلي الثاني أمام فلامنجو - أحمد عبد القادر (كأس العالم للأندية)
- هدف الأهلي الأول أمام فلامنجو - أحمد عبد القادر (كأس العالم للأندية)
- هدف فلامنجو الأول أمام الأهلي - جابريل باربوسا (كأس العالم للأندية)
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