هدف الأهلي الثاني أمام فلامنجو - أحمد عبد القادر (كأس العالم للأندية)
السبت، 11 فبراير 2023 - 19:17
د60' الهدف الثاني لـ الأهلي عن طريق أحمد عبدالقادر— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023
فلامنغو البرازيلي 1 × 2 الأهلي المصري
#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/qqtHlAkwNx
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