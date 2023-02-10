هدف فوز ميلان على تورينو 1-0 (الدوري الإيطالي)
الجمعة، 10 فبراير 2023 - 23:52
جيرو يضع ميلان في المقدمة ويسجل الهدف الأول من كرة رأسية جميلة#الدوري_الإيطالي#ميلان_تورينو pic.twitter.com/IfsoR2f420— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 10, 2023
نرشح لكم
تحدٍ طريف بين دي ماريا وباريديس ثنائي يوفنتوس هدف خيالي من منتصف الملعب في فوز دورتموند على بوخوم 2-1 (كأس ألمانيا) أهداف فوز يوفنتوس على ساليرنيتانا 3-0 (الدوري الإيطالي) إنياكي ويليامز يجيب: هل توجب عليه اللعب لـ غانا مبكرا؟ ملخص فوز روما على إمبولي 2-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز يوفنتوس على لاتسيو 1-0 (كأس إيطاليا) ملخص فوز كريمونيسي على روما 2-1 (كأس إيطاليا) ملخص فوز فيورنتينا على تورينو 2-1 (كأس إيطاليا)