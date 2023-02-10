هدف الاتحاد الخامس أمام العدالة - هارون كامارا بصناعة حجازي
الجمعة، 10 فبراير 2023 - 21:43
د90+7' الهدف الخامس لـ الاتحاد عن طريق هارون كامارا— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 10, 2023
الاتحاد 5 × 0 العدالة#الاتحاد_العدالة | #SSC pic.twitter.com/0jWxPjXvzG
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