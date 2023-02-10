هدف الاتحاد الرابع أمام العدالة - إيجور كورنادو
الجمعة، 10 فبراير 2023 - 21:38
د90+4' الهدف الرابع لـ الاتحاد عن طريق كورنادو— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 10, 2023
الاتحاد 4 × 0 العدالة#الاتحاد_العدالة | #SSC pic.twitter.com/He9bpDaCbO
نرشح لكم
هدف فوز ميلان على تورينو 1-0 (الدوري الإيطالي) استعدادات قوية لـ ريال مدريد قبل نهائي كأس العالم للأندية تحدٍ طريف بين دي ماريا وباريديس ثنائي يوفنتوس تصريحات نارية من جوارديولا بعد الاتهامات ضد مانشستر سيتي كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد والهلال هدف الاتحاد الخامس أمام العدالة - هارون كامارا بصناعة حجازي هدف الاتحاد الثالث أمام العدالة - عبد الرزاق حمد الله طرد فهد الحربي بعد نطحة لـ عبد الرزاق حمد الله - الاتحاد × العدالة