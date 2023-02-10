هدف الاتحاد الثالث أمام العدالة - عبد الرزاق حمد الله
الجمعة، 10 فبراير 2023 - 21:05
د67' الهدف الثالث لـ الاتحاد عن طريق حمدالله— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 10, 2023
الاتحاد 3 × 0 العدالة#الاتحاد_العدالة | #SSC pic.twitter.com/GwHEoWdC8J
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