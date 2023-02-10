طرد فهد الحربي بعد نطحة لـ عبد الرزاق حمد الله - الاتحاد × العدالة
الجمعة، 10 فبراير 2023 - 20:56
حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء على لاعب العدالة فهد الحربي 🟥#الاتحاد_العدالة | #SSC pic.twitter.com/Q042eDRYIF— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 10, 2023
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