هدف الاتحاد الأول أمام العدالة - رومارينيو
الجمعة، 10 فبراير 2023 - 19:59
د17' الهدف الأول لـ الاتحاد عن طريق رومارينهو— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 10, 2023
الاتحاد 1 × 0 العدالة#الاتحاد_العدالة | #SSC pic.twitter.com/JBETvKNZ9H
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