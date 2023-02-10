ممر شرفي من لاعبي العدالة للاعبي اتحاد جدة أبطال السوبر السعودي
الجمعة، 10 فبراير 2023 - 19:54
لاعبو العدالة يقيمون ممر شرفي للاعبي الاتحاد بعد تحقيقهم بطولة كأس السوبر 🏆#الاتحاد_العدالة | #SSC pic.twitter.com/qNuHKVy191— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 10, 2023
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