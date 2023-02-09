هدف رونالدو الثالث أمام الوحدة
الخميس، 09 فبراير 2023 - 21:00
رونالدو— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 9, 2023
الهاتريك الأول مع #النصر⚽️⚽️⚽️
الوحدة 0 × 3 النصر#الوحدة_النصر | #SSC pic.twitter.com/q5I5UaUQn1
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