هدف ريال مدريد الرابع أمام الأهلي - سيرخيو أريباس (كأس العالم للأندية)
الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 23:55
د90+8' الهدف الرابع لـ ريال مدريد عن طريق أريباس 🎙 بصوت عبدالله الحربي— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 8, 2023
ريال مدريد 4 × 1 الأهلي#ريال_مدريد_الاهلي
#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/za2RuFbk5j
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