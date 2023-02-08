الحضري يكشف كواليس رحيله عن منتخب مصر الأولمبي
الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 14:54
نرشح لكم
أهداف فوز يوفنتوس على ساليرنيتانا 3-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز الهلال على فلامنجو 3-2 (نصف نهائي كأس العالم للأندية) فييتو يضيف الثالث للهلال أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية سالم الدوسري يسجل مجددا في شباك فلامنجو بمونديال الأندية بيدرو يسجل التعادل لفلامنجو ضد الهلال في كأس العالم للأندية هدف سالم الدوسري لصالح الهلال في شباك فلامنجو بمونديال الأندية وصول بعثة ريال مدريد إلى المغرب استعدادا لمواجهة الأهلي تاريخ ريال مدريد في كأس العالم للأندية