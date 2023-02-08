أهداف فوز يوفنتوس على ساليرنيتانا 3-0 (الدوري الإيطالي)
الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 00:50
نهاية المباراة— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 7, 2023
ساليرنيتانا 0-3 يوفنتوس
شاهد الأهداف #ساليرنيتانا_يوفنتوس#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/BKjt3pzx6g
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