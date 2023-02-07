ملخص فوز الهلال على فلامنجو 3-2 (نصف نهائي كأس العالم للأندية)
الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 23:38
ليلة للتاريخ يا هلال🏆🇸🇦— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 7, 2023
🎙شاهد ثلاثية #الهلال بصوت عبدالله الغامدي
#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/C5p8lYOB64
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