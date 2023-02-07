فييتو يضيف الثالث للهلال أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية
الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 23:09
هدف فييتو الثالث بصوت عبدالله الغامدي 🎙#فلامنغو_الهلال— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 7, 2023
#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/TpSCvM10D5
نرشح لكم
ملخص فوز الهلال على فلامنجو 3-2 (نصف نهائي كأس العالم للأندية) سالم الدوسري يسجل مجددا في شباك فلامنجو بمونديال الأندية بيدرو يسجل التعادل لفلامنجو ضد الهلال في كأس العالم للأندية هدف سالم الدوسري لصالح الهلال في شباك فلامنجو بمونديال الأندية وصول بعثة ريال مدريد إلى المغرب استعدادا لمواجهة الأهلي تاريخ ريال مدريد في كأس العالم للأندية هدف فوز الأهلي على سياتل 1-0 (كأس العالم للأندية) ركلات ترجيح الهلال أمام الوداد 5-3 (كأس العالم للأندية)