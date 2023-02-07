بيدرو يسجل التعادل لفلامنجو ضد الهلال في كأس العالم للأندية
الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 21:29
د20' هدف التعادل لـ فلامينغو عن طريق بيدرو— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 7, 2023
الهلال 1 × 1 فلامينغو#فلامنغو_الهلال
#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/OQiDKglltg
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