تاريخ ريال مدريد في كأس العالم للأندية

الإثنين، 06 فبراير 2023 - 11:24

2/6/2023 11:24:51 AM تاريخ ريال مدريد في كأس العالم للأندية
ريال مدريد كأس العالم للأندية
نرشح لكم
هدف فوز الأهلي على سياتل 1-0 (كأس العالم للأندية) ركلات ترجيح الهلال أمام الوداد 5-3 (كأس العالم للأندية) حدث تاريخي.. الحكم يلغي ركلة جزاء للأهلي ويعلن القرار للجمهور هدف الأهلي الثالث في أوكلاند سيتي - بيرسي تاو (كأس العالم للأندية) هدف الأهلي الثاني في أوكلاند سيتي - محمد شريف (كأس العالم للأندية) هدف الأهلي الأول في أوكلاند سيتي - حسين الشحات (كأس العالم للأندية) الحوار الكامل مع ألبيرت رييرا المدير الفني لـ أوكلاند سيتي حوار برونو سافيو عن هدفه أمام الزمالك وحلم مونديال الأندية
أخر الأخبار
كولينا: ما حدث في لقاء الأهلي وأوكلاند بداية خطوة تجريبية لمدة عام 9 دقيقة | كأس العالم للأندية
ريال مدريد لـ في الجول: كورتوا لن يسافر إلى المغرب اليوم.. ومصيره النهائي الثلاثاء 37 دقيقة | كأس العالم للأندية
منافس الأهلي - تقرير: فحوصات كورتوا جاءت إيجابية.. مشاركته في مونديال الأندية غير مستبعدة 54 دقيقة | كأس العالم للأندية
مران الأهلي - أفشة يتعافى وينتظم في المران.. والكشف عن موقف كهربا ساعة | كأس العالم للأندية
تقارير: كريستيان أتسو عالق تحت الأنقاض في تركيا ومصيره مجهول ساعة | الكرة الأوروبية
مانشستر سيتي يرد على اتهامات رابطة الدوري الإنجليزي بخرق القواعد ساعة | الدوري الإنجليزي
مران مغلق من الأهلي استعدادا لـ ريال مدريد.. واجتماع كولر مع اللاعبين وأبو عبلة ساعة | كأس العالم للأندية
وفاة نادر جوخدار نجم سوريا السابق إثر الزلزال المدمر ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 4 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال