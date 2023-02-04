هدف فوز الأهلي على سياتل 1-0 (كأس العالم للأندية)

السبت، 04 فبراير 2023 - 21:35

2/4/2023 9:35:46 PM هدف فوز الأهلي على سياتل 1-0 (كأس العالم للأندية)
الأهلي كأس العالم للأندية سياتل ساوندرز
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