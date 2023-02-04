هدف فوز الأهلي على سياتل 1-0 (كأس العالم للأندية)
السبت، 04 فبراير 2023 - 21:35
د88' الهدف الأول لـ الأهلي عن طريق افشة— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 4, 2023
الأهلي المصري 1 × 0 سياتل ساوندرز الأمريكي
#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/fONOM3PLJv
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