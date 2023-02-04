ركلات ترجيح الهلال أمام الوداد 5-3 (كأس العالم للأندية)
السبت، 04 فبراير 2023 - 19:56
الهلال🇸🇦 يقصي بطل إفريقيا (الوداد 🇲🇦) على أرضه وبين جماهيره ويطير لمواجهة فلامينغو🇧🇷 في نصف نهائي كأس العالم للأندية🏆#الهلال_الوداد_المغربي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/oakaBlo3sL— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 4, 2023
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