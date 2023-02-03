ملخص فوز مصر الأولمبي على الجابون 3-0 (ودي)
الجمعة، 03 فبراير 2023 - 20:11
أهداف المباراة الودية بين منتخب مصر الأولمبي ضد الجابون.. ( 3 / 0 ) ⚽💥 pic.twitter.com/ryoLRyfR43— OnTime Sports (@ONTimeSports) February 3, 2023
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