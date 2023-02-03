أول أهداف رونالدو في الدوري السعودي
الجمعة، 03 فبراير 2023 - 19:47
د90+3' هدف التعادل لـ النصر عن طريق كريستيانو رونالدو— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 3, 2023
الفتح 2 × 2 النصر#الفتح_النصر | #CR7 | #SSC pic.twitter.com/5SYppTQXlU
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