حدث تاريخي.. الحكم يلغي ركلة جزاء للأهلي ويعلن القرار للجمهور
الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 23:16
بعد العودة لتقنية الـVAR... حكم المباراة يلغي ركلة الجزاء المحتسبة للأهلي ويشهر البطاقة الحمراء للاعب أوكلاند سيتي .#كأس_العالم_للأندية#الأهلي_أوكلاند_سيتي | #SSC pic.twitter.com/zTsrANQjmp— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 1, 2023
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