هدف الأهلي الثاني في أوكلاند سيتي - محمد شريف (كأس العالم للأندية)
الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 22:28
د56' الهدف الثاني لـ الأهلي المصري عن طريق محمد شريف— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 1, 2023
الأهلي المصري 2 × 0 اوكلاند سيتي النيوزيلندي#كأس_العالم_للأندية#الأهلي_أوكلاند_سيتي | #SSC pic.twitter.com/r8LAAVoFhu
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