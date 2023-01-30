أهداف مباراة نابولي وروما 2-1 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 30 يناير 2023 - 00:07
قمة مثيرة أوفت بوعودها— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 29, 2023
نابولي 2-1 روما
شاهد أهداف المباراة #نابولي_روما #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/ulQOgIDPzy
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