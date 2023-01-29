مدرب أوكلاند التاريخي يشرح كيف أقنع لاعبيه بتطبيق التيكي تاكا بدلا من الكرات الطولية

الأحد، 29 يناير 2023 - 14:36

1/29/2023 2:36:06 PM مدرب أوكلاند التاريخي يشرح كيف أقنع لاعبيه بتطبيق التيكي تاكا بدلا من الكرات الطولية
الأهلي أوكلاند سيتي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
مدرب أوكلاند التاريخي: الأهلي مرشح.. معجزة 2014 صعب تكرارها المدرب الكتالوني السابق لـ أوكلاند: واجهت صعوبة في نيوزيلندا بسبب طول عشب الملعب مؤتمر بيتسو موسيماني وياسر إبراهيم عقب مباراة الهلال في كأس العالم للأندية ملخص فوز تشيلسي على بالميراس 2-1 (كأس العالم للأندية) تكريم الأهلي الفائز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية 2021 ملخص فوز الأهلي على الهلال السعودي 4-0 (كأس العالم للأندية) هدف الأهلي الرابع في الهلال من عمرو السولية (كأس العالم للأندية) هدف الأهلي الثالث في الهلال من أحمد عبد القادر (كأس العالم للأندية)
أخر الأخبار
مرتضى: أرفض رحيل عاشور ولا يمكنني إجباره.. وإمام: لن ألعب لغير الزمالك في مصر 8 ساعة | الكرة المصرية
أحمد عز يحلل عودة الزمالك للانتصارات.. وتأثير صفقة قندوسي على الأهلي 8 ساعة | الكرة المصرية
كأس العالم للأندية - الأهلي يغلق مرانه أمام الإعلام 8 ساعة | الكرة المصرية
مرتضى منصور: مجلس الإدارة سيدرس عودة فيريرا بمبادرة نبيه.. وهذه نهاية أزمة فتوح وجمعة 8 ساعة | الكرة المصرية
مرتضى منصور يرد على بيان اتحاد الكرة ورسالة لرئيس لجنة الانضباط 8 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - بيراميدز يبلغ الزمالك أن عبد الله السعيد غير متاح للبيع 8 ساعة | الكرة المصرية
إهدار النقاط يتواصل.. تعادل قاتل لـ باريس سان جيرمان مع ستاد ريمس 8 ساعة | الكرة الأوروبية
أحمد سامي: كنت أسعى لضم زياد طارق وقت سيراميكا كليوباترا.. وسبب مشاركة سعد 9 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 4 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك