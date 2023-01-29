وفاق سطيف يكشف أسباب فشل المفاوضات مع الزمالك.. ومحاولة الأبيض الأخيرة المتأخرة

الأحد، 29 يناير 2023 - 00:19

1/29/2023 12:19:45 AM وفاق سطيف يكشف أسباب فشل المفاوضات مع الزمالك.. ومحاولة الأبيض الأخيرة المتأخرة
الأهلي الزمالك الدوري المصري أحمد قندوسي أحمد قندوسي - وفاق سطيف
نرشح لكم
وفاق سطيف: الزمالك وبيراميدز وأندية أخرى رغبت في ضم قندوسي.. وسبب انتقاله لـ الأهلي عدلي القيعي يكشف موقف الأهلي من عقوبة كهربا تصريحات لاعبي الأهلي بعد الفوز على البنك حارس المحلة يتحدث عن تألقه أمام الزمالك نجوم المحلة يتحدثون بعد الفوز على الزمالك خالد عبد الفتاح: أتمنى مواجهة ريال مدريد فتح الله مدرب بيراميدز يتحدث عن الفوز على سموحة مروان عطية: الفوز على البنك يمنحنا الثقة قبل مونديال الأندية
أخر الأخبار
كاسيميرو والثنائية الأولى.. مانشستر يونايتد يجتاز ريدينج بثلاثية في كأس الاتحاد 8 ساعة | الكرة الأوروبية
وزارة الرياضة: خاطبنا الجبلاية لتسوية مستحقات الأجانب.. وأزمة "الانضباط" بدأت بخطأ كارثي 8 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - نبيه يتمسك باستمرار محمد طارق 8 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - موعد عودة الونش المنتظر للمشاركة مع الزمالك 8 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - لحظات الحسم.. الزمالك يكثف تحركاته لضم عبد الله السعيد 8 ساعة | الكرة المصرية
وفاق سطيف يكشف أسباب فشل المفاوضات مع الزمالك بخصوص قندوسي.. ومحاولة متأخرة 8 ساعة | الكرة المصرية
العشري: الفوز على المصري مهم في مشوار فاركو 9 ساعة | الكرة المصرية
برشلونة يعلن تفاصيل إصابة ديمبيلي 9 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 4 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك