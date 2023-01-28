أهداف فوز إنتر على كريمونيسي 2-1 (الدوري الإيطالي)

إنتر يحقق فوزاً ثميناً على كريمونيسي 2-1 ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً..



شاهد أهداف المباراة#كريمونيسي_إنتر #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/yobuWB4lsq