ملخص فوز أوساسونا على إشبيلية 2-1 (كأس ملك إسبانيا)

الخميس، 26 يناير 2023 - 11:34

1/26/2023 11:34:57 AM ملخص فوز أوساسونا على إشبيلية 2-1 (كأس ملك إسبانيا)
إشبيلية كأس ملك إسبانيا أوساسونا
نرشح لكم
أبرز أهداف ريال مدريد وأتليتكو مدريد في كأس ملك إسبانيا هدف فوز برشلونة على ريال سوسيداد (كأس ملك إسبانيا) ملخص فوز لاتسيو على ميلان 4-0 (الدوري الإيطالي) ملخص تعادل يوفنتوس مع أتالانتا 3-3 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز إمبولي على إنتر 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز تورينو على فيورنتينا 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز نابولي على ساليرينتانا 2-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز هيلاس فيرونا على ليتشي 2-0 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
ماذا قدم طارق حامد أمام النصر في السوبر السعودي 9 دقيقة | السعودية
المحلة لـ في الجول: إصابة حميد ماو لن تؤثر على مشاركته في المباريات المقبلة 14 دقيقة | الكرة المصرية
تسديدتين فقط.. ماذا قدم رونالدو في خروج النصر من السوبر السعودي 49 دقيقة | السعودية
السوبر السعودي - حجازي وطارق حامد يقودان الاتحاد للنهائي على حساب رونالدو ورفاقه 59 دقيقة | السعودية
الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في كأس العالم للأندية 2022 ساعة | الكرة المصرية
الأهلي يعلن قرارات اجتماعه بشأن الاختصاصات الجديدة لـ شركة الكرة ساعة | الكرة المصرية
بعد 9 مباريات فقط.. ويجان يقيل كولو توريه من منصب المدير الفني ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس الملك - ريال مدريد (0) - (1) أتليتكو مدريد.. فرصة هدف محقق ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 4 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك