ملخص فوز لاتسيو على ميلان 4-0 (الدوري الإيطالي)
الأربعاء، 25 يناير 2023 - 00:11
لاتسيو يقسو على ميلان برباعية نظيفة— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 24, 2023
فرقة ساري تقفز للمركز الثالث برصيد 37 نقطة وبفارق نقطة عن الوصيف ميلان
شاهد الأهداف الأربعة.. pic.twitter.com/I7Y09LpUUT
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