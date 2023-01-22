أهداف فوز الهلال على أبها في الدوري السعودي
الأحد، 22 يناير 2023 - 20:26
#الهلال يصل للنقطة 32 ✅— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 22, 2023
📺 شاهد أهداف اللقاء ⬇️#الهلال_ابها | #SSC pic.twitter.com/1XMWM3hOgT
نرشح لكم
مراسم تتويج العراق بلقب خليجي 25 ملخص مباراة العراق وعمان في نهائي خليجي 25 هدف العراق الأول أمام عمان - إبراهيم بايش (نهائي خليجي 25) بتواجد رونالدو.. نجوم الهلال والنصر يستعدون لمواجهة باريس هدفا تعادل الكويت مع البحرين 1/1 (خليجي 25) هدفا تعادل قطر مع الإمارات 1/1 (خليجي 25) أهداف فوز العراق على اليمن 5-0 (خليجي 25) أهداف فوز عمان على السعودية 2-1 (خليجي 25)