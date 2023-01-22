محمد الشناوي يشيد بلاعبي الأهلي بعد الفوز على الزمالك

أحمد عز يقدم أداء الأهلي والزمالك في مباراة القمة

تصريحات مروان عطية والشحات بعد فوز الأهلي على الزمالك

تصريحات عبد القادر وخالد عبد الفتاح بعد فوز الأهلي على الزمالك

مؤتمر مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي عقب الفوز على الزمالك

تصريحات طارق العشري النارية عن أزمته مع فرج عامر