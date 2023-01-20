أهداف فوز راسينج على بوكا جونيورز 2-1 (السوبر الأرجنتيني الدولي)
الجمعة، 20 يناير 2023 - 21:48
بوكا جونيورز 1-2 راسينغ— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 20, 2023
السوبر الأرجنتيني
شاهد أهداف المباراة#بوكا_جونيورز_راسينغ #كأس_السوبر_الأرجنتيني pic.twitter.com/dxgeRn5Qty
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