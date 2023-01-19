مزاح رونالدو وراموس في كأس موسم الرياض
الخميس، 19 يناير 2023 - 21:27
#كاس_موسم_الرياض جمعهم مرة ثانية 🤩 pic.twitter.com/G0QLVJfeNR— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 19, 2023
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