هدف العراق الأول أمام عمان - إبراهيم بايش (نهائي خليجي 25)
الخميس، 19 يناير 2023 - 19:35
🎥 | هدددددف!⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 19, 2023
منتخب العراق يفتتح التسجيل ويسجل الهدف الأول عن طريق إبراهيم بايش
العراق 1 - 0 عمان#العراق_عمان | #خليجي_25
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/qjQoIEeAxT
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