بتواجد رونالدو.. نجوم الهلال والنصر يستعدون لمواجهة باريس

اجتمع نجوم كبار من فريقين عالميين … لحظات تاريخية… وسجل ياتاريخ يوم ١٩ يناير في استاد الملك فهد حدث لن ينسى ان شاءالله ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/CcD3QkVX1S