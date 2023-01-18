بتواجد رونالدو.. نجوم الهلال والنصر يستعدون لمواجهة باريس
الأربعاء، 18 يناير 2023 - 14:08
اجتمع نجوم كبار من فريقين عالميين … لحظات تاريخية… وسجل ياتاريخ يوم ١٩ يناير في استاد الملك فهد حدث لن ينسى ان شاءالله ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/CcD3QkVX1S— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 17, 2023
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