هاتريك لويس سواريز في أول مباراة له مع جريميو البرازيلي

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 11:44

1/18/2023 11:44:07 AM هاتريك لويس سواريز في أول مباراة له مع جريميو البرازيلي
لويس سواريز البرازيل جريميو
نرشح لكم
أبرز لحظات الملك بيليه مع سانتوس مشجع فلسطيني نال احترام مدرب البرازيل في كأس العالم ميسي يتسبب في أزمة بين الأرجنتين والمكسيك.. ما القصة؟ إيران تطالب باستبعاد أمريكا من مونديال قطر.. فما هو السبب؟ نيمار يفوز بالتحدي ويسيطر على كرة من مسافة 35 متر يد الرب والمزيد.. تاريخ مارادونا في كأس العالم ملخص فوز لوس أنجلوس بالدوري الأمريكي على حساب فيلادلفيا في نهائي مجنون إندريك يسجل ويصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ بالميراس
أخر الأخبار
تنس - نادال: لم أرغب في الانسحاب.. والإصابات دمرتني ذهنيا 7 دقيقة | رياضات أخرى
مصدر من البنك الأهلي لـ في الجول: 3 أسباب دفعتنا لعدم ضم سيرج أكا 12 دقيقة | الكرة المصرية
القطار قد يأتي مجددا.. أثليتك: قصة مبابي وريال مدريد لم تنته 23 دقيقة | ميركاتو
هاتريك في 37 دقيقة ولقب.. ظهور أول قوي لـ سواريز مع جريميو 24 دقيقة | أمريكا
إليوت: الفوز على ولفرهامبتون خير إعداد لمواجهة تشيلسي 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تنس - ميار شريف تودع بطولة أستراليا المفتوحة من الدور الأول ساعة | رياضات أخرى
تقييم صلاح أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
تنس - حامل اللقب يخرج مبكرا.. نادال يودع بطولة أستراليا المفتوحة من الدور الثاني ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر