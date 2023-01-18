هاتريك لويس سواريز في أول مباراة له مع جريميو البرازيلي
الأربعاء، 18 يناير 2023 - 11:44
1... 2... 3X SUÁREZ! ⚽⚽⚽ Que cartão de visita do uruguaio! 🔥🇺🇾 Se liga aí nos gols do artilheiro do Grêmio! pic.twitter.com/oeB6alrC0I— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) January 18, 2023
نرشح لكم
أبرز لحظات الملك بيليه مع سانتوس مشجع فلسطيني نال احترام مدرب البرازيل في كأس العالم ميسي يتسبب في أزمة بين الأرجنتين والمكسيك.. ما القصة؟ إيران تطالب باستبعاد أمريكا من مونديال قطر.. فما هو السبب؟ نيمار يفوز بالتحدي ويسيطر على كرة من مسافة 35 متر يد الرب والمزيد.. تاريخ مارادونا في كأس العالم ملخص فوز لوس أنجلوس بالدوري الأمريكي على حساب فيلادلفيا في نهائي مجنون إندريك يسجل ويصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ بالميراس