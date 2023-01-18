محامي كهربا يكشف موعد الخطوة المقبلة في القضية

تحية خاصة من جمهور الأهلي لـ كولر وكهربا عقب مباراة سموحة

لاعبو الأهلي يحتفلون بالهدف الأول في سموحة مع الجمهور