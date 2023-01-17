لاعبو الأهلي يحتفلون بالهدف الأول في سموحة مع الجمهور

احتفال لاعبي الأهلي مع الجمهور بعد الهدف الأول في مرمى سموحة 🔴⚽



تصوير: هلال عادل #الأهلي #الاهلي #كأس_مصر #سموحة pic.twitter.com/T4b1O1FNE4