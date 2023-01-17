لاعبو الأهلي يحتفلون بالهدف الأول في سموحة مع الجمهور

الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 19:48

1/17/2023 7:48:16 PM لاعبو الأهلي يحتفلون بالهدف الأول في سموحة مع الجمهور
الأهلي
نرشح لكم
احتفال كهربا مع جمهور الأهلي بهدفه في سموحة مشجعو الزمالك والمصري والمحلة يساندون الإسماعيلي في أزمته، شاهد القصة تصريحات مدرب الحزم عن انتقال أوباما وعلاقته مع فيريرا وباتشيكو رئيس اللجنة الأولمبية يتحدث عن حكم الدستورية بخصوص مركز التسوية صالح جمعة يعتذر لجمهور الإسماعيلي باسم مرسي يوضح تفاصيل أزمته في مباراة الحدود إعلان الأهلي عن التعاقد مع مروان عطية كلاتنبرج يتحدث عن الحالات التحكيمية للجولة 12 من الدوري
أخر الأخبار
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع الأهلي.. القنوات الناقلة دقيقة | الكرة المصرية
ليلة عودة وتألق كهربا.. الأهلي يهزم سموحة بثلاثية ويواجه بيراميدز في نهائي الكأس 3 دقيقة | الكرة المصرية
ميرور: وست هام يدرس التعاقد مع ماجواير 36 دقيقة | ميركاتو
إندبندنت: ريال مدريد يراقب جارناتشو.. ومانشستر يونايتد يسعى للتجديد 48 دقيقة | ميركاتو
نجم إنجلترا السابق يتحدث عن المصريين في الدوري الإنجليزي.. وحظوظ أرسنال بحصد اللقب ساعة | الكرة المصرية
الكشف عن سبب عودة لاعب بيراميدز للمغرب ساعة | الكرة المصرية
مباشر كرة يد - مصر (19)-(7) الولايات المتحدة الأمريكية.. الشوط الثاني ساعة | كرة يد
تقرير: اجتماع مرتقب يحسم انتقال نافاس لصفوف النصر ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر