لاعبو الأهلي يحتفلون بالهدف الأول في سموحة مع الجمهور
الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 19:48
احتفال لاعبي الأهلي مع الجمهور بعد الهدف الأول في مرمى سموحة 🔴⚽— FilGoal (@FilGoal) January 17, 2023
تصوير: هلال عادل #الأهلي #الاهلي #كأس_مصر #سموحة pic.twitter.com/T4b1O1FNE4
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