احتفال كهربا مع جمهور الأهلي بهدفه في سموحة
الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 19:45
فرحة كهربا بعد تسجيله الهدف الثالث للأهلي، واحتفاله مع الجمهور 💥⚽— FilGoal (@FilGoal) January 17, 2023
📷هلال عادل #الاهلي #الأهلي #سموحة #كأس_مصر pic.twitter.com/GPsPtqwvWA
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